Programvara för spårning av cookies - Mest populära apparna - Pakistan

CookieYes är en samtyckeshanteringslösning som hjälper till att samla in och hantera cookie-samtycke på din webbplats. Genom att lägga till CookieYes-cookiebannern kan du effektivt be användarna om samtycke till att använda cookies och ge dem kontrollen att acceptera eller neka samtycke eller bestämma vilken typ av cookies de vill samtycka till. Nyckelfunktioner: * Cookie banner anpassning Skapa en samtyckesbanner med anpassat innehåll, design, layout, knappar och varumärke. Geografisk inriktning på bannern baserat på användarens plats och visa en automatiskt översatt banner enligt användarens föredragna språk. * Granulär användarkontroll Gör det möjligt för användare att ge detaljerat samtycke för olika kategorier av cookies med hjälp av förhandsgranskningen av cookiekategorin. Lägg till granskningstabellen för cookies så att användare kan fatta ett välgrundat beslut. * Detaljerade samtyckesloggar Registrera alla användarmedgivanden för att visa bevis på överensstämmelse. Logga IP-adressen (anonymiserad), land, samtyckesstatus och tid och datum för samtycke i ett centraliserat format. * Avancerad webbskanning Skanna din webbplats efter cookies, aktivera dolda spårare, identifiera och organisera dem i kategorier och generera en detaljerad cookie-revisionsrapport. * Automatisk skriptblockering Upptäck och blockera tredjepartscookieskript automatiskt på din webbplats tills användaren ger sitt samtycke genom cookiebannern. Lägg till tredjepartsskript som du vill blockera på din webbplats. * Utvecklarvänlig Lägg till avancerad CSS-anpassning, anpassat varumärke för att passa din webbplats design. Stöd webbläsarens Do Not Track-status (DNT) med våra integrationer i appen.