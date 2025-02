Verktyg för optimering av omvandlingsfrekvens - Mest populära apparna - Surinam

ConvertFlow

ConvertFlow är allt-i-ett-trattbyggaren för e-handel. Skapa, testa och anpassa popup-fönster, formulär, frågesporter, produktrekommendationer, målsidor och mer – ingen kodning eller utvecklare behövs. INNAN KONVERTERINGSFLÖDE: Din konverteringstratt är en kaotisk röra av appar, plugins, skript och zaps. Det är inte personligt. Rapportering är förvirrande. Att göra ändringar tar veckor att vänta för utvecklare. Ökande intäkter innebär att betala för mer trafik. EFTER KONVERTERINGSFLÖDE: Alla din butiks konverteringskampanjer är organiserade i en instrumentpanel. Rapporteringen är tydlig. Det är enkelt att köra trattexperiment. Att göra ändringar tar några minuter med trattbyggaren. Du ökar ROAS och maximerar intäkterna per webbplatsbesökare. Tillväxttrattar för lansering av listor: • Utöka din e-post- och SMS-lista snabbare genom att rikta in personliga erbjudanden till nya och återkommande kunder • Välj bland 100+ listprenumerationsmallar • Starta popup-fönster, sticky bars, inbäddningar och målsidor • Anpassa efter produktintresse, kundvagn med mera • Synkroniseras med Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Starta produktfrågesporttrattar: • Produktfrågesporter upptäcker shoppare preferenser, segmentera shoppare i rätt målgrupper och göra personliga produktrekommendationer • Frågesportsmallar för ett brett spektrum av branscher • Visa som popup-fönster, sidor och inbäddningsbara format • Villkorliga produktrekommendationer med hjälp av svar och poäng • Synkronisera svar till Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Starta merförsäljningstrattar för varukorg: • Växa AOV med 1-klicks merförsäljning och korsförsäljning i varukorg • Triggersbaserad på produkt som precis har lagts till i kundvagnen • Visa korsförsäljning som popup-fönster, på sidor och med inbäddningar • Köpare kan lägga till alla produkter i kundvagnen med ett enda klick • Rikta korsförsäljning till återkommande prenumerantsegment Starta trattar för att lämna varukorgen: • Förhindrar kundvagn övergiven innan det händer genom att ge erbjudanden till exiterande shoppare • Utlöses på skrivbordet när musen flyttas för att avsluta eller på mobilen när tillbakaknappen klickas • Utlöser e-post- och sms-sekvenser för att lämna varukorgen. Bygg målsidestrattar: • Skapa och A/B-testmålsidor som matchar dina annonskampanjer, utan att behöva vänta på utvecklare • Välj bland dussintals målsidesmallar • Skapa personliga försäljningstrattar i flera steg • Värd sidor på din egen anpassade domän, synkronisera till Shopify-sidor eller bädda in var som helst