Programvara för konversationsmarknadsföring - Mest populära apparna - Uzbekistan

Hoory Conversations

hoory.com

Hoory är en AI-driven kundsupportassistent som hjälper ditt företag att automatisera kundkommunikation och ge 24/7 support med nollförseningar och förvandla varje interaktion till en perfekt kundupplevelse. Drivs av konversation av AI, maskininlärning och naturlig språkbearbetning går hoory utöver automatisering. Det förstår kundens avsikt, ger relevanta svar och förbättrar kundlojaliteten, samtidigt som du sparar tid och minskar affärskostnaderna. Och utöver dess avancerade AI -kapacitet, fungerar Hoory upp som en delad inkorg, vilket ger dina agenter ett sömlöst sätt att kommunicera med kunder. Key Features ● Inbox Take charge of all your customer communications through this complete management system where you can - carry out and keep track of all customer interactions - have your agents take over conversations from your AI assistant - access your customers’ conversation histories and other data (including contact information, location and other identifiers) - filter conversations by tags, query status, assignees, location, etc. - analyze users’ browsing and activity history to better understand their journey - organize conversations by adding tags and notes - mark Prioritetskonversationer med en stjärna för att bättre identifiera dina utvalda användare ● Träna tränar din AI -assistent för att ge korrekt och effektivt stöd till dina kunder - identifiera vanliga kundfrågor och lära dig en hoory att ge omedelbara svar för varje fråga - gör konversationer mer interaktiva och avsiktliga genom att lägga till knappar, länkar och bilder - lägga till varje interaktion genom att ha hoory använda kundernas namn, referera till deras plats, etc. Hantera individuella behörigheter och tilldela specifika uppgifter till rätt experter. ● Anpassningsbar widgetstilhoory för att matcha din varumärkesidentitet genom att namnge din widget, välja ett av de många avataralternativen och ställa in rätt färgschema. ● Taligenkänning ger dina kunder fler kommunikationsalternativ genom att ha din AI -assistent utan problem konvertera tal till text och vice versa. Kommande funktioner ● Människor får åtkomst till hela kundbasen i People-appen med avancerad sökning för att se och hantera alla interaktioner med slutanvändare. ● Flerspråkigt stöd som arbetar på en flerspråkig marknad? Ge kundsupport på 100+ språk genom att träna hoory på flera språk på en gång, samtidigt som du skapar en enda dialog. ● Formulär samla in mer kundinformation och få mer ut av din AI -assistent genom att använda konversationer för att utlösa rätt datainsamlingsformulär. ● Enheter ger högre personalisering genom att skapa anpassade enheter och göra det möjligt för din AI -assistent att känna igen dessa enheter (t.ex. land, e -post, telefonnummer, kontonummer, etc.) i kundfrågor och vidta villkorade åtgärder baserade på dessa. ● Dialoger har din assistent att genomföra flerstegssamtal och skapa engagerande dialoger med dina kunder.