Programvara för konversationsintelligens - Mest populära apparna - Turks- och Caicosöarna

Kommunikationen mellan människor och företag förändras för alltid, och meddelanden kommer att spela en central roll idag och i många år framöver. Konvergens av socialt och mobilt formar kundernas beteende och förväntningar. De frågar saker just nu, just här. Jetlink ger "Power of Now"​ med omnikanalmeddelanden och sofistikerade företagschattbotar till ditt företag. Vi tror att detta är revolutionen inom handel och kundsupport. Jetlink låter dig leverera härliga samtals- och supportupplevelser där dina kunder redan är. Jetink är positionerat som A.I. driven central kommunikationsplattform för kundens kontaktpunkter som webbchatt, IVR, appar för sociala meddelanden, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams och meddelanden i appen.