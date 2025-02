Programvara för konversationsintelligens - Mest populära apparna - Surinam

Fathom

fathom.video

Fathom AI Notetaker är ett artificiell intelligensbaserat verktyg designat för att revolutionera anteckningar under möten. Den fokuserar på att omedelbart sammanfatta möten, så att användare kan koncentrera sig på konversationerna istället för att dokumentera detaljerna. Verktyget fungerar genom att spela in, transkribera, markera och sammanfatta nyckelpunkter som diskuterats under möten. Efter mötet tillhandahåller Fathom sammanfattningar som är klara inom en kortfattad tidsram efter mötets slut. Förutom transkription och sammanfattning erbjuder Fathom även möjligheten att dela klipp från specifika delar av möten, vilket kan vara användbart för att ge sammanhang till kollegor eller intressenter. För att ytterligare lägga till sin funktionalitet synkroniserar Fathom automatiskt mötessammanfattningar och uppgifter till användarens programvara för Customer Relationship Management (CRM), vilket sparar användarna avsevärd tid på uppgifter för inmatning av data efter mötet. Fathom är designat för att vara kompatibelt med flera videokonferensplattformar och språk, och stöder för närvarande 28 globalt talade, vilket gör det till ett flexibelt verktyg för internationella team eller företag. Verktyget integreras också med en mängd populära arbetsplatsverktyg, vilket gör det möjligt för användare att enkelt kopiera/klistra in sammanfattningar och åtgärder i Slack, Google Docs, Gmail eller andra uppgiftshanteringsprogram. Kundfeedback belyser verktygets effektivitet, användarvänlighet och dess förmåga att hjälpa till med produktivitet och övergripande samtalsengagemang under möten.