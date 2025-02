Programvara för konversationsintelligens - Mest populära apparna - Slovakien

Fireflies.ai

Fireflies är en AI-röstassistent som hjälper till att transkribera, sammanfatta ta anteckningar och utföra åtgärder under möten. Vår AI-assistent, Fred, integrerar med alla de ledande webbkonferensplattformarna i världen som Zoom, Google Meet, Webex och Microsoft Teams tillsammans med affärsapplikationer som Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce och mer. Spela in: Spela in möten direkt på alla större webbkonferensplattformar. Bjud in Fireflies eller låt den fånga dem automatiskt. Transkribera: Fireflies kan transkribera livemöten eller ljudfiler som du laddar upp. Skumma transkriptionerna och lyssna på ljudet samtidigt. Sammanfattning: AI Super Summaries ger dig detaljerade mötesöversikter, konturer, mötesanteckningar, nyckelord och åtgärder. Spåra och skumma snabbt igenom ett helt möte på 5 minuter! Samarbeta: Lägg till kommentarer och flagga viktiga ögonblick på samtal som lagkamrater enkelt kan granska. Sök: Granska ett timme långt samtal på mindre än 5 minuter. Filtrera efter åtgärder, datum, mätvärden och andra viktiga ämnen. Integrera: Dina mötesanteckningar, utskrifter och inspelningar är mer värdefulla när de automatiskt synkroniseras med verktyg och plattformar som du redan använder. Logga mötesanteckningar, utskrifter och inspelningar i dina CRM- och samarbetsappar som Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier och mycket mer. Analysera: Conversation Intelligence genererar insikter om samtalstid, ämnestrender, sentiment och mycket mer. Med konversationsintelligenssviten kan du identifiera vad som fungerar och vad som inte är på samtal. Insikter hjälper dig att coacha ditt säljteam för att avsluta fler affärer. De hjälper dina rekryterare att anställa topptalanger snabbare genom att identifiera trender över kandidatintervjuer. Hela din organisation kan bygga bättre produkter genom att stämma in på din kunds röst. Upptäck vilka meddelanden som fungerar och vad som inte fungerar genom kund- och teaminteraktioner.