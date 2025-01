Betalningsprogram för entreprenörer - Mest populära apparna - Pakistan

Dots

dots.dev

Dots är ett utvecklarvänligt API som låter företag betala sina entreprenörer genom bara några rader kod. Oavsett om deras spelningsarbetare gillar Uber-förare, säljare på marknadsplatser som Etsy, eller helt enkelt din lokala hantverkare - Dots' sammandrag tar bort komplexiteten i utbetalningar helt. Vi hanterar hela processen: informationsinsamling (KYC), betalningar via valfri järnväg (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, internationellt och många fler kommer) och till och med att lämna in skatteformulär! Dots låter utvecklare få utbetalningar igång under bara några timmar, snarare än de många månader som detta normalt skulle ta.