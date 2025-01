Programvara för kontraktshantering - Mest populära apparna - Franska Polynesien

Docsmore

Docsmore är en molnbaserad lösning som tillåter användare att enkelt och säkert samla in, hantera och rapportera data från dokumenttransaktioner. Med Docsmore får du ut mer av dina dokument genom följande: * FORM.FILL.SIGN - Med Docsmore förenklas processen att skapa ett formulär och skicka det till användare för att fylla i eller signera. Använd vår plattform för att enkelt ladda upp ett dokument, ange formulärfält/skyltar och skicka till användare för ifyllande. Presentera formulär för dina användare så naturligt som möjligt - själva dokumentet. * SAMARBETE - Dela och samarbeta med flera användare i realtid. Utse varje fält till en unik användare för en kraftfull samarbetsupplevelse. * SPÅRA DOKUMENT - Inga fler telefonsamtal till dina kunder som frågar om de har laddat ner formuläret och läst igenom det. Med Docsmore får du aviseringar i realtid så snart klienten öppnar dokumentet. Spåra framsteg och status för alla dina dokument via Docsmores robusta Dashboard-funktionalitet. * KRAFTIG RAPPORTERING - Docsmore kommer med ett imponerande rapporteringsverktyg. All data som skrivs in av dina kunder kan vara lätt tillgänglig för sökändamål genom att helt enkelt slå på funktionen. Det kan styras ner till ett specifikt fält i ditt dokument så att du bara gör det redo att rapportera för de du behöver vilket gör det mycket kraftfullt. * PDF FORMER - Docsmore känner igen de flesta pdf-formulärfält och bevarar fältnamnen när du laddar upp ditt dokument. Du kan fortsätta använda ditt favoritverktyg för att skapa pdf-dokument med formulärfält utan att vara rädd för att förlora dem när du laddar upp till Docsmore. * VARUMÄRKE - Docsmore kan integreras direkt med din applikation så att den ser ut och känns som en del av din egen applikation eller webbplats. Vi erbjuder dedikerad server och statisk IP, vilket gör det enkelt att skala produkten.