Programvara för innehållsmarknadsföring - Mest populära apparna - Tunisien

Bitly är en URL-förkortningstjänst och en länkhanteringsplattform. Företaget Bitly, Inc., grundades 2008. Det är privatägt och baserat i New York City. Bitly är ett ledande globalt SaaS-företag som erbjuder en omfattande plattform utformad för att göra det möjligt för varje del av information som delas online att få kontakt med nyckelpublik och få fart på handling. Bitlys allt-i-ett Connections Platform ger mer än 5,7 miljoner aktiva användare varje månad och över 500 000 kunder globalt – människor, influencers, varumärken och företag av alla storlekar – möjlighet att använda varumärkeslänkar, anpassade QR-koder och länk-i-bio-lösningar som pålitlig plattform för att engagera sin publik och leverera viktiga meddelanden, information och upplevelser. Bitly är stolta över att vara Certified™ av Great Place to Work®, den globala auktoriteten inom arbetsplatskultur och medarbetarerfarenhet som visat sig leverera marknadsledande intäkter, behålla anställda och ökad innovation.