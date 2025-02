Programvara för innehållsmarknadsföring - Mest populära apparna - Somalia

SundaySky

sundaysky.com

Moderna marknadsförare känner till kraften i video men inser att den traditionella produktionsmodellen är trasig. SundaySky ger företag möjlighet att skapa, anpassa och distribuera video i stor skala på ett effektivt och oberoende sätt. Vi gör det enkelt för användare att skapa högkvalitativ, professionellt utseende video utan tidigare erfarenhet och lätt för företag att driftsätta en kostnadseffektiv videoinnehållsmotor. SundaySky Video Platform är lättanvänd och AI-aktiverad författarprogramvara, som bäddar in kreativ expertis med kraftfulla personaliseringsmöjligheter för att förbättra tittarnas engagemang och öka operativ effektivitet genom att minska beroendet av resurskrävande produktionsmodeller som medför betydande kostnader, tid och kräver specialiserad färdigheter. Växande företag och ledande varumärken, inklusive 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare och många andra, har antagit SundaySky för att modernisera videoproduktion med personalisering för att förbättra publikens engagemang och driva effektiv affärstillväxt.