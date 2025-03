Zemanta

zemanta.com

Zemanta är världens första flerkanalsplattform på efterfrågesidan byggd för optimering av beteende efter klick. Zemanta bygger helt och hållet kring idén att hjälpa annonsörer att skapa engagemang – oavsett om det är besök, visningar, potentiella kunder eller omvandlingar – allt från deras programmatiska reklamkampanjer. Vi finns för att radikalt förbättra den övergripande onlineannonseringsupplevelsen på ett sätt som gör att konsumenter verkligen vill interagera med annonsering. Zemanta hjälper annonsörer att bryta igenom de fundamentalt felaktiga mätvärdena för räckvidd och frekvens genom att avgöra vilka placeringar och annonsmaterial som leder till att rätt användare engagerar sig i deras annonser och webbplatser. Detta unika tillvägagångssätt ger annonsörer möjlighet att fånga verkligt konsumentengagemang och avkastning på annonsutgifter. Genom avancerad AI och automatisering ger Zemanta One varumärken och byråer möjlighet att köpa reklam som är optimerad för engagemang efter klick, vilket får ut det mesta av varje annonspengar som spenderas på display-, video- och inbyggda placeringar på webben. pVi införlivar din webbanalysdata i Zemantas plattform, dess automatiserade kampanjhantering och budgivare. Till skillnad från andra DSP:er erbjuder vi sömlös integration med Google Analytics och Adobe. Zemanta låter dig lägga bud med hjälp av mål som kostnad per minut på plats (tid på plats). Zemanta byggdes ursprungligen på en grund av sammanhang och semantik – inte cookies och målgruppsinriktning. Så Zemanta kan rikta in sig på målgrupper och visningar som andra DSP:er, men när världen går bort från dessa tillvägagångssätt är vi positionerade för att hjälpa annonsörer att överleva och frodas. Zemantas unika bakgrund inom semantisk analys och synsätt på budgivning och optimering av kampanjer ger en ännu större fördel för annonsörer som utnyttjar vår plattform.