Programvara för innehållsdistribution - Mest populära apparna - Surinam

GetSocial är en innehållsanalysplattform som hjälper marknadsförare att mäta, marknadsföra och förstärka sitt bästa innehåll. GetSocial arbetar med över 150 000 webbplatser runt om i världen och har fantastiska kunder som Adobe, Sky och WWF. GetSocial utvecklade Four A's of Social Framework <> AKTIVERA * GetSocial spårar 100 % av din webbplatss sociala aktivitet. * GetSocial avslöjar mörk social och privat meddelandetrafik. ✭ ANALYSE * GetSocial analyserar varje social interaktion på din webbplats * GetSocial betygsätter var och en av dina innehållsberättelser för viralitet * GetSocial upptäcker ditt mest virala innehåll <> AUTOMATERA * GetSocial ger dig automatiska varningar om viralt innehåll * GetSocial hjälper dig att publicera rätt berättelse, på rätt kanal, i rätt ögonblick för att maximera räckvidden <> ATTRIBUT * GetSocial ger dig insiktsbaserad feedback för att hjälpa dig marknadsföra ditt bästa innehåll