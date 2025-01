Programvara för innehållsdistribution - Mest populära apparna - Ryssland

Storyly

storyly.io

Storyly är plattformen för användarengagemang för att bädda in Stories - helskärms, interaktivt och dagens mest fängslande innehållsformat - i mobilappar och webbplatser. Storyly Stories stärker marknadsföringsstrategier för mobila varumärken genom att göra det möjligt för dem att engagera sig med sin publik bortom gränserna för mobilskärmen och skapa engagerande upplevelser utan några utvecklingsinsatser efter integration. Storyly är betrodd av över 300 varumärken i mer än 40 länder, inklusive men inte begränsat till Domino's Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle och Birbank. Storyly Stories ger till sin natur mobilappar och webbplatser en möjlighet att kommunicera alla budskap på ett sätt som är catchy, bekant och interaktiv snarare än påträngande. Med sin intuitiva studio och instrumentpanel gör Storyly också det enkelt att skapa engagerande innehåll som passar stilen och designen på alla mobilappar och webbplatser. Det är det som gör Storyly Stories till mer än en cirkel - erbjuder en gränslös värld av kreativitet, interaktion och anslutning.