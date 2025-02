Programvara för innehållsanalys - Mest populära apparna - Surinam

NPAW

NPAW är stolta över att presentera sin Suite of Analytics-lösning. En kraftfull, intuitiv och realtidsbaserad video- och applikationsanalysplattform som är inställd på att revolutionera videointelligensindustrin, vilket gör det möjligt för OTT:er, telekomföretag, medieföretag och sändningsföretag att översätta miljarder datapunkter till praktiska affärsinsikter för dem att övervaka, analysera, och dra nytta av allt medan deras användare tittar. I den snabbt växande streamingindustrin står företag som tillhandahåller innehåll till användare inför ett allvarligt problem: bristen på synlighet över en oöverkomligt komplex innehållsleveranskedja. Hur kan de reagera på användarens frustration om de inte vet vad som har gått fel? Hur kan de reagera på utvecklingstrender i konsumtion per enhet om de inte har tillgång till denna data? NPAW Suite ger videoleverantörer en heltäckande översikt över sina slutanvändares streamingupplevelse i realtid, integrerar med spelare för att få den råa data som är viktig och översätter den till anpassningsbara och lättläsbara instrumentpaneler som inte bara förser företag med all data de kan behöva, men också låta dem förstå och agera på ett meningsfullt sätt. Utmaningen vi hade var att utveckla en utveckling av vår produkt som kunde omvandla extremt komplex information till ett visuellt designsystem som är tillräckligt intuitivt för att låta kunderna identifiera, skapa och stapla sina egna mönster av nyckeltal, mätvärden och dimensioner baserat på data för deras individuella tjänst. Genom att arbeta nära kunderna och alltid iterera mot en bättre version av vår produkt, kunde vi skapa ett visuellt designspråk som är tillräckligt enkelt för att göra det möjligt för användare att få den datasynlighet som de behöver.