Programvara för feedback för konsumentvideo - Mest populära apparna - Pakistan

Forsta

forsta.com

Forsta, ett Press Ganey-företag, driver HX (Human Experience) Platform – en omfattande Experience and Research Technology-plattform som bryter ner silorna mellan CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), Market Research – så att företag kan få en djupare, mer fullständig förståelse för sina publiks upplevelser. HX-plattformen samlar in och analyserar data och översätter resultaten till delbara åtgärder för att informera beslutsfattande och driva tillväxt. Forstas teknologi, i kombination med dess team av expertkonsulter, betjänar organisationer inom en mängd olika branscher, inklusive finansiella tjänster, hälsovård, hotelltjänster, marknadsundersökningar, professionella tjänster, detaljhandel och teknik. Forsta är erkänt som en ledare i 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Voice of the Customer. För mer information, besök www.forsta.com.