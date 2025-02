Anslutna arbetsplattformar - Mest populära apparna - Slovakien

Thrive.App

Thrive.App, som grundades 2011, tillhandahåller appar för kommunikation och engagemang för anställda för att hjälpa organisationer att "förstärka" sin interna kommunikation. Vårt intuitiva innehållshanteringssystem gör det möjligt för vem som helst i din organisation att ta hand om ditt företags kommunikation, skapa och lägga till innehåll till en enda kommunikationsplattform för anställda och distribuera det till dina teams mobila enheter. Våra kunder sträcker sig från små och medelstora företag till de största multinationella organisationerna som alla använder TheAppBuilders plattform för att skapa och skräddarsy sina egna kommunikationsappar för anställda för att förbättra sin interna kommunikation och ytterligare engagera sina distribuerade team. Denna mjukvara som en servicelösning gör det möjligt för HR-, marknadsförings-, internkommunikations-, företagskommunikations-, IT- och andra proffs att skapa och marknadsföra viktig, relevant, aktuell och anpassad information till sina "Hard to Reach"-team. De som inte har tillgång till eller begränsad tillgång till e-post. Till skillnad från andra är vi specialiserade på att inspirera och utbilda våra kunder i deras digitala transformationsresa genom vår SaaS-plattform och kundframgång ombord och kontinuerlig support. Thrives kommunikationsplattform för anställda används globalt av kunder inom många branscher. Bland våra kunder finns; Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN och många fler. För mer information besök www.thrive.app