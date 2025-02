Datorstödd översättningsprogramvara - Mest populära apparna - Turks- och Caicosöarna

Unbabel

unbabel.com

Unbabel eliminerar språkbarriärer så att företag kan frodas över kulturer och geografier. Företagets Language Operations-plattform blandar avancerad artificiell intelligens med människor i slingan, för snabba, effektiva översättningar av hög kvalitet som blir smartare med tiden. Unbabel hjälper företag att växa in på nya globala marknader och bygger kundernas förtroende genom att skapa mer konsekventa flerspråkiga kundupplevelser av hög kvalitet genom marknadsföring och kundservice. Unbabel kopplas enkelt in i de mest populära CRM- och chattplattformarna för att sömlöst leverera översättningar inom befintliga arbetsflöden över digitala supportkanaler som chatt, e-post eller vanliga frågor. Allt detta hanteras via portalen, där kunder kan kontrollera översättningsflöden, övervaka nyckeltal som hastighet eller kvalitet och utföra andra uppgifter för att operationalisera användningen av olika språk i sin verksamhet. Baserat i San Francisco, Kalifornien, arbetar Unbabel med ledande kundsupportteam på varumärken som Facebook, Microsoft, Booking.com och Uber, för att enkelt kommunicera med kunder över hela världen, oavsett vilket språk de talar. Dess språkoperativplattform inkluderar: * Förstärkt maskinöversättning * Portal * Kanal * Integrationer * Redaktörer