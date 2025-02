Samarbetande Whiteboard-programvara - Mest populära apparna - Turks- och Caicosöarna

Explain Everything

explaineverything.com

Undervisa, presentera, skissa, spela in videor och arbeta tillsammans, allt i Explain Everything Whiteboard. Jämfört med andra verktyg är Explain Everything whiteboardapparnas schweiziska armékniv. På grund av dess unika mångsidighet öppnas nya möjligheter att uttrycka kunskap, som bryter ner gränserna för tid och avstånd, vilket gör att du kan skissa, prata och dela över ett nytt landskap, digitalt ombilda hur du förklarar vad som helst. Gör processen att skapa förklarande videor av hög kvalitet till en lek. Dela din whiteboardpresentation antingen på plats eller på distans. Öppna upp ett oändligt digitalt utrymme för att visuellt brainstorma komplexa idéer och dela ovärderlig feedback.