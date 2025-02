Cloud Edge säkerhetsprogramvara - Mest populära apparna - Slovakien

Axis Security

axissecurity.com

Atmos är en modern Security Service Edge (SSE)-plattform som drivs av Axis. Atmos kopplar säkert användare till de affärsresurser som behövs för att få jobbet gjort, oavsett applikation, enhet eller plats. Plattformen integrerar konstfullt ZTNA, SWG, CASB och Digital Experience-övervakning i en enda molnlevererad plattform, med en lättanvänd glasruta för att hantera allt. Med +350 molnkanter som löper över Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform och Oracle-nätverk, hjälper Atmos-plattformen säkerhets-, nätverks- och IT-ledare att möjliggöra för anställda, partners och kunder att på ett säkert sätt komma åt affärsdata - utan nätverkets fallgropar -centrerade lösningar eller applikationsbegränsningar som varannan nollförtroendetjänst står inför. Atmos sitter inline och stöder alla portar och protokoll samtidigt som den inspekterar all trafik. Med agent- och agentlöst stöd förmedlar Atmos en orkester av kirurgiska, en-till-en, minst privilegierade anslutningar baserade på identitet och policy, och utför livsviktig övervakning av slutanvändarens upplevelse för att spåra anslutningar (hopp-för-hopp) och ge IT möjlighet att peka ut frågor. Upplev arbete i harmoni med Atmos by Axis.