Kloud

Kloud är världens första plattform där dokument och presentationer blir redigerbara, interaktiva multimedia -konversationer. Kloud väcker dina dokument till liv med integrerad Livedoc-teknik för att enkelt formatera dina dokument och till röstdriven film som presentationer. Företagsteam kan komma på samma sida med nyanserade, rad för rad feedback från medlemmarna. Synkronisera ditt operationsteams affärsmål med LIVESOC -teknik. Synkronisera ditt marknadsföringsspråk över hela företaget. Synkronisera din mjukvaruutveckling och produktteams mål när du bygger din innovativa teknik. Integrera med din favoritföretagsprogramvara, som Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, samt ditt favoritverktyg för projekthantering. Använd Livedoc för all din affärsdokumentation, vilket gör att du kan synkronisera ditt teams mest värdefulla tillgång, ditt lags sinnen. Kloud -funktioner: * Förvandla ett dokument till en interaktiv film som presentation. Du kan enkelt lägga till röst och blanda rösten med animationer. Du kan också dynamiskt infoga innehåll som ljud, video, mark, vit bräde, text, klistermärken etc. * Använd synkronisering för att kommunicera asynkront: Aktivera interaktion mellan tankar som inte är realtid så att teamet intuitivt kan arbeta tillsammans med effektiv sinnesdelning eftersom alla idéer relaterade till ett dokument nu kan spelas interaktivt som en film. Bättre online -möte med obegränsad upplösning och ändå utan videoströmningsdata. Kloudsync ger dig o-matchad online-mötesupplevelse med bästa möjliga upplösning och verkliga färguttryck. Eftersom Kloud online -möte dynamiskt överför dokument med hög upplösning utan att använda videoströmningsdata som ett resultat kloud online -möte är mycket billigt. * AI-baserad flerkanalsmöteinspelning: Kloudmöten kan spelas in med Livedoc-innehållet för obegränsad upplösning tillsammans med skärmdelningen och videoströmmen för webbkamera. Som ett resultat kan sådant registrerat innehåll analyseras via AI -motor för data mining och statistisk analys. * Syncroom för bättre flerkanalskommunikation med dina kunder: Kloud är den nya kommunikationsplattformen som integrerar chatt, botbaserad AI-motor, synkronisering för asynkron idédiskussion och online-möte alla tillsammans inom ett virtuellt mötesrum. Det kan integreras med kundsupportprogramvara, säljkraftslösning och projekthanteringsverktyg för att lägga till kommunikations- och samarbetsfunktion i den befintliga företagsprogramvaran. * Högsta säkerhetsstandard: 256-bitars AES-sessionskodning, 2048-bitars RSA-lösenordsutbyte och datakryptering vid REST-teknik inbyggd. * Och mer ...