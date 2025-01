Cloud Compliance Software - Mest populära apparna - Polen

Kloudle

kloudle.com

Kloudle är en molnsäkerhetsskanner för AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Den skannar dina molnkonton, servrar, kluster efter 300+ säkerhetsproblem på några minuter. Gör molnsäkerhet enkel för utvecklare och små team. Jämfört med skannrar med öppen källkod görs Kloudle-skanningar under 30 minuter. Det finns inget att installera eller konfigurera. Med problem och deras svårighetsgrad beräknade Kloudle gör det enkelt att förstå vad som behöver åtgärdas. Kloudle går längre än att bara ge dig listan över säkerhetsproblem, och Kloudle har enkla steg för att fixa alla säkerhetsproblem som den upptäcker. Det ger också potentiella fallgropar för några av korrigeringarna. Så att du kan göra rätt val när det gäller vad du ska fixa och vad som inte ska. Med kraftfulla funktioner för att markera problem som falska positiva, rapportgenerator för att få rapporter i excel-stödda csv-format, eller lätt att dela PDF är Kloudle fokuserat på att göra molnsäkerhet enkel för sina användare. Med den kreditbaserade pay as you go-modellen är det också supersmidigt och bekymmersfritt att köpa och få valuta för pengarna. Behöver aldrig oroa dig för användning etc. Prissättningen för skanningarna börjar från $30 och framåt.