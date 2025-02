Gatheroo

Gatheroo förser ditt företag med en kundportal som hjälper dig att samla in information och dokument från dina kunder. Varje klient får en unik URL med en lista över all information du behöver från dem. Förloppsindikatorn, tillsammans med ett trafikljussystem, betyder att dina kunder har kontroll över den information de behöver dela. De automatiska klientpåminnelserna gör att du kan fortsätta med andra saker, och du får ett meddelande när all information du har begärt har delats. Välj bland textfält, dokumentuppladdningar, flera svar, enstaka val, villkorliga frågor, listor och tabeller – för att få den information du behöver i det format du vill ha.