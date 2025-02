Programvara för chatbots - Mest populära apparna - Thailand

Knowlarity

Knowlarity är den största leverantören av molnbaserade kommunikationslösningar till företag på marknaderna i Sydostasien och Mellanöstern. Knowlarity har sitt huvudkontor i Singapore och grundades 2009. Knowlarity var pionjär med en unik molnkommunikationsteknik för marknaderna i Asien och Mellanöstern 2009 och har idag mer än 15 000 betalande företagskunder på dessa marknader. Det hjälper företaget att växa sina intäkter snabbare med sin egenutvecklade kundkommunikationsteknologiplattform SuperReceptionist. Under de senaste 7 åren har företaget vuxit från början till ett globalt företag med 300+ anställda, 1 000 partners och 8 kontor i Indien, Sydostasien och Mellanöstern. Knowlarity är känt för sin innovations- och processexcellens och har mottagit olika utmärkelser såsom Amazon Excellence Award, Silicon India start-up of the year, Nasscom Emerge 50. Företaget har samlat in kapital från globala investerare som Delta Partners, Sequoia Capital och Mayfield Fund. och är betrodd av globala företag inklusive Google, Amazon, Uber, Practo, Ola, Zomato, Swiggy, Deliveroo, Yzer med flera.