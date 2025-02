Programvara för chatbots - Mest populära apparna - Togo

Tiny Talk

Tiny Talk är en Software as a Service-plattform som gör det möjligt för användare att bygga och distribuera chatbots på några minuter. Det ger ett intuitivt gränssnitt och verktyg för att skapa anpassade chatbots med hjälp av stora språkmodeller. Tiny Talk låter användare träna sina chatbots med hjälp av sina egna data eller dokument, anpassa sitt beteende och integrera dem i webbplatser, meddelandeplattformar som WhatsApp eller andra applikationer via API:er. Användare kan skapa kunskapsbaser, skrapa webbadresser och generera leads från besökare. Sammantaget ger Tiny Talk användare möjlighet att utnyttja chatbot-teknik för att automatisera kundsupport, öka e-handelsförsäljningen, fånga och kvalificera leads, samla in feedback, erbjuda teknisk support eller effektivisera HR-, affärs- och introduktionsoperationer för en arbetsstyrka.