Programvara för Certificate Lifecycle Management (CLM). - Mest populära apparna - Polen

Xitoring är en allt-i-ett-övervakningslösning för din IT-infrastruktur för att hålla den snabb och enkel! Nyckelfunktioner: - Upptidsövervakning (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1 minuts intervall - Linux Server Monitoring - Windows Server Monitoring - SSL-övervakning - Övervaka din servermjukvara (webbservrar) , databaser, Docker, etc.) - Offentlig och privat statussida - Över 20 aviseringskanaler ingår (e-post, WhatsApp, SMS, Telegram, Pagerduty och mer!) - Över 15 globala sonderingsnoder - iOS- och Android-appvarningar och aviseringar via: - E-post - SMS - Mobil Push Notification - Telefonsamtal - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk jour - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Zapier OS Support och integrationer: - Windows Server 2012 och tidigare - Stora Linux-distributioner (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrationer: - Grundläggande servermätningar (CPU, minne, diskanvändning & IO, nätverk, etc) - Tjänster och processer - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Docker-värd och containrar - Supervisor - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - och mer! Registrera dig och börja övervaka utan kostnad för 2 servrar och 8 upptidskontroller för alltid.