Klaar

klaarhq.com

Klaar är en B2B SaaS -prestanda, utveckling och engagemangsplattform som passar hur du arbetar. Dess moduler för prestationshantering, mål & OKR, 360 Feedback, mentorskap och coaching, engagemang och org -diagram ger företagen möjlighet att utveckla och behålla högpresterande och engagerade team. KLAAR: s AI-drivna plattform för konversationsprestandahantering eliminerar stressen och förspänningen av prestationshantering med snabb AI-driven insikter som hjälper team att identifiera områden för förbättringar, fatta datadrivna beslut och slutligen driva bättre prestanda och karriärer. Klaar är byggd och implementerad av ex -HR -ledare och är den enda plattformen som inte bara hjälper dig att hantera prestanda - det ger dig också möjlighet att förutsäga och förbättra prestanda i realtid. Flexibel och integrerad med alla dina affärsverktyg, är Klaar alltid uppdaterad och eliminerar alla dubbla arbeten för affärs- och HR -team. Du kan enkelt lansera flexibla prestationsrecensioner, identifiera topppresterande via kalibreringar, anpassa och spåra mål och OKR, automatisera 360 feedback, skapa en kultur för kontinuerligt lärande via mentorskap och lyssna på och agera på den viktigaste medarbetarnas feedback via ENPS, undersökningar och puls.