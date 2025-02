Programvara för karriärhantering - Mest populära apparna - Östtimor

Leadr

leadr.com

Leadr is a digital workspace that helps organizations build effective leaders that create healthy teams, leading to increased results. Leadr ger chefer de verktyg de behöver för att bygga friska ledarskapsvanor genom att tillhandahålla en plattform för 1: 1 och teammöten, mer avsiktlig feedback, målsättning och spårning av prestationerna, anställdas engagemang och mer. The best part? You can do all of this and more within one easy-to-use platform. The platform enhances 1:1 leadership development at every level of the organization, creating healthy cultures of feedback and learning. Every employee a voice. Every manager a coach. It's time to transform people management into people development.