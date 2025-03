Freshteam

freshworks.com

Freshteam är den smarta HR-mjukvaran för växande företag. Med Freshteam kan du attrahera, anställa och ta med dig nyanställda, avgå från anställda, hantera personalinformation och ledighet – allt på ett ställe. Freshteam hjälper till att attrahera och hitta topptalanger genom olika kanaler - en snabbt anpassningsbar karriärsajt, integration med flera gratis- och premiumjobbanslag och sociala mediekanaler. När kandidaterna väl är inne kan rekryterarna samarbeta med rekryterarna för att screena och intervjua dem, dela feedback, lämna anteckningar åt varandra och slutligen anställa och rulla ut erbjudanden till de bästa kandidaterna. Freshteam gör det också möjligt för HR-teamet att ta med nyanställda redan före dag ett - oavsett om det gäller att fylla i formulär, underteckna dokument eller dela ut handböcker kan Freshteam göra det med några få klick. Dessutom låter den dig också skapa en introduktionsuppgiftslista och tilldela den till respektive personer. Du kan samla all nödvändig information och skapa medarbetarprofiler (som förvandlas till en katalog), hantera åtkomstbehörigheter till anställdas information och dokument, etc. HR-mjukvaran tar även fullständigt hand om personalens ledighet, självbetjäning för anställda och chefer för anställda för att ta upp förfrågningar, arbetsflöden för chefsgodkännande, ledighetsrapporter för team och hela organisationen som ger en snabb överblick över kommande ledigheter, frånvarotrender med mera. Android- och iOS-apparna gör att du kan utföra viktiga åtgärder när du är på språng. Freshteam är en del av Freshworks produktfamilj, vars produkter inkluderar Freshdesk Customer Support Software, Freshservice IT Service Management Software, Freshsales CRM Software, etc. – med mer än 150 000 företag över hela världen, inklusive Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux och PharmEasy.