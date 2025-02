Programvara för kandidatrelationshantering - Mest populära apparna - Turks- och Caicosöarna

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now är den enda allt-i-ett, molnbaserade HR-sviten som anpassar sig till ditt sätt att arbeta. Byggd på en enda databas, har ADP Workforce Now funktioner för Human Resource Management, Lön, förmåner, Talent Management, Time & Labor Management, Learning and Analytics och Return to Office. Det har aldrig varit lättare att hantera dina medarbetare. ADP Workforce Now utrustar dig med verktygen inte bara för att spåra HR-information, utan för att hjälpa dig att hantera din personalstyrka och fatta datadrivna beslut. Och när du växer kan du lägga till den funktionalitet du behöver. Bemyndiga alla nivåer i din organisation med verktyg och funktioner som är utformade specifikt för att ge en engagerande upplevelse för företagsledare, chefer och anställda. • Allt-i-ett: En konfigurerbar HR-plattform för att effektivt hantera alla dina personalhanteringsfunktioner – lön, HR, tid, talang och förmåner – i en enda databas. • Säker efterlevnad: Vår branschledande säkerhet håller dina data säkra, medan vår djupa kompetens och lösningar för efterlevnad hjälper dig att skydda ditt företag. • Enkel att använda: Innovativa, lättanvända funktioner till hands, vilket gör det enkelt att arbeta på ett sätt som passar dina behov samtidigt som det ger en bättre upplevelse för din arbetsstyrka • Insikter i arbetsflödet: Fatta beslut med tillförsikt, informerad av insikter från den rikaste och mest robusta personaldatabasen i branschen. • Integrerat och uppkopplat ekosystem: Bredda dina personalhanteringsmöjligheter med det största HR-ekosystemet som enkelt och säkert integreras med ledande tredjepartslösningar. Få lätt kontakt med viktiga partners som revisorer, mäklare och finansiella leverantörer. LÖNER. Spara tid och minska antalet fel med allt-i-ett-sviten målmedvetet byggd för att hjälpa dig driva ditt företag och möta dina efterlevnadsbehov.