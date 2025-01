Kalenderprogramvara - Mest populära apparna - Polen

Akiflow

akiflow.com

Akiflow är en personlig uppgiftshanterare + kalender-skrivbordsapp (win+mac) som hjälper dig att alltid hålla ordning på dig själv. Genom att bli 10 gånger snabbare på grunderna kommer det inte att vara en börda att hålla sig organiserad eller kräva för mycket tid under dagen VARFÖR AKIFLOW? Vi byggde Akiflow med fokus på att påskynda grunderna för produktivitet: fånga uppgifter, bearbeta dem och alltid veta vad vi ska arbeta med. → Minska ansträngningen Genom att bli 10 gånger snabbare på grunderna kommer det inte att vara en börda eller kräva för mycket tid under dagen att hålla ordning på dig själv. → Förebygg misstag Akiflow är byggt för att förhindra de vanligaste misstagen som påverkar produktiviteten. Våra funktioner är utformade för att hjälpa dig undvika kognitiv överbelastning, distraktioner, överschemaläggning och kontextbyte. → Sinnesro En enda källa till sanning. Ett tydligt schema. Aviseringar som vägleder dig under dagen. Allt en genväg bort. Akiflow är byggt för att hålla ditt sinne klart och fokuserat. VÅRA NYCKELFUNKTIONER INNEHÅLLER → Universell uppgift Inkorg - Fånga vad som helst, var som helst. Centralisera dina uppgifter. → Kommandofält - Sortera saker på några sekunder. Prioritera, planera och snooze med kortkommandon. → Ett verktyg - Inget mer sammanhangsbyte. Uppgifter + kalendrar. Din enda källa till sanning. → Fackmeddelande - Vet alltid vad du ska göra härnäst. Din dag i en blick. PACKAD MED FUNKTIONER → Dela tillgänglighet - Inget mer ping-ping mellan e-post- och kalenderflikar för att dela din tillgänglighet. Välj och dela dina slots snabbt på några sekunder. → Återkommande uppgifter - Skapa uppgifter med valfri upprepning: varje dag, var 1:a i månaden, anpassad - you name it. → Prioritetshantering - Sätt i Akiflow dina riktiga mål - uppgifterna som kommer att få dig att göra framsteg - och börja exekvera. → Tidsblockering - Lås tid i din kalender för dina uppgifter. Akiflow skapar en händelse i din kalender för att låta dina kollegor veta när du är upptagen. → Tidszoner - Tryck på en genväg för att visa varje stads tidszon i din kalender, sida vid sida med din lokala tid. → Smarta listor - Anpassade etiketter för att organisera ditt arbete på det sätt som känns rätt för dig. Lätt att lägga till, de hjälper dig att få en visuellt klar bild av din dag. → Smarta aviseringar - Vad du behöver, vid rätt tidpunkt. Missa aldrig ett möte, hoppa snabbt in i ett samtal. Ännu bättre, helt anpassningsbar. INTEGRERAD MED ALLA DINA APPAR Gmail, Kalender, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman och mer. Du kan också begära de integrationer du vill ha.