Kalender- och schemaläggningstjänster - Mest populära apparna - Turks- och Caicosöarna

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar är en affärskalender online utformad för att hålla alla teammedlemmar på samma sida. Du kan boka möten, organisera evenemang och boka resurser på nolltid. Viktiga fördelar och funktioner inkluderar: 1. Samarbete över tidszoner När du arbetar med kollegor över tidszoner kan du ställa in deras lokala tidszon som sekundär tidszon för din kalender. Detta hjälper dig att undvika förvirring och samordna dig bättre med ett team som är geografiskt spridda. 2. Smart schemaläggning Schemalägg händelser direkt med våra Smart Add- och Quick Add-funktioner. Smart Add sparar tid och ansträngning genom att intelligent skapa en händelse med den fras du anger eller genom att välja en fras i din e-post. Med Quick Add kan du schemalägga händelsen genom att klicka på kalenderrutnätet. 3. Bjuda in och ge tillgång till deltagare Schemalägg evenemang baserat på deltagarnas tillgänglighet. Du kan kontrollera deltagarens lediga och otillgängliga tider när du schemalägger ett evenemang. När du bjuder in deltagare kan du ge dem olika åtkomstnivåer som att redigera, visa och lägga till deltagare. 4. Påminnelser Missa aldrig en uppdatering eller händelse. Med Zoho Calendars påminnelser på flera nivåer kan du hålla koll på ditt schema. Det finns tre typer av aviseringar: popup-meddelanden, e-postmeddelanden och aviseringsklockan. 5. Resursbokning Med resursbokningsfunktionen i Zoho Calendar är det enkelt att genomföra personliga möten. Administratörer kan lägga till mötesrum och konferensrum, samt se vilka resurser som finns tillgängliga i dessa rum och boka därefter. Registrera dig gratis och håll ditt team organiserat.