Programvara för affärsplanering - Mest populära apparna

Weezly

weezly.com

Weezly är en banbrytande plattform som omdefinierar hur företag kommunicerar med potentiella kunder, och kombinerar effektiviteten i schemaläggning med den personliga touchen av videomeddelanden och mångsidigheten i skärminspelning. Weezly är utformad för att effektivisera uppsökande processen och ger företag möjlighet att få kontakt med kunder på ett mer meningsfullt och effektivt sätt. SE DEMO: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly Funktioner: Bokningssida: Förenkla processen för att schemalägga möten med en anpassningsbar bokningssida som återspeglar din tillgänglighet. Med den här funktionen kan kunder enkelt boka möten utan att behöva skicka e-postmeddelanden fram och tillbaka, vilket effektiviserar din schemaläggningsprocess. Tidsplatsväljare: Styr dina inbjudna genom att låta dem välja en mötestid som passar dem bäst. Du föreslår tillgängliga tider, och de väljer den som passar dem bäst, vilket gör schemaläggningen effektiv och problemfri. Gruppundersökning: Att koordinera gruppmöten har aldrig varit enklare. Med gruppundersökningsfunktionen kan inbjudna rösta på den bästa tiden som fungerar för alla, vilket säkerställer maximalt deltagande med minimala schemaläggningskonflikter. Webbplatswidget: Konvertera webbplatsbesökare till potentiella kunder genom att lägga till en video med en bokningsfunktion direkt på din webbplats. Denna innovativa widget engagerar besökare och erbjuder dem ett enkelt sätt att få kontakt med dig. Screencast: Skapa och skicka personliga videomeddelanden med screencast-funktionen, ett idealiskt alternativ för företag som söker mer engagerande sätt att kommunicera. Oavsett om det är en produktdemo, en handledning eller ett personligt meddelande, ger skärmsändningar en personlig touch till din digitala kommunikation. Screencast + bokningssida: Weezly är den enda plattformen i världen som kombinerar screencasting med en bokningssida. Spela in en video och ge tittarna omedelbart chansen att schemalägga ett möte via en inbäddad bokningssida bredvid din video. Denna unika lösning överbryggar klyftan mellan engagemang och handling, vilket förbättrar kundresan. Dynamiska videor: Öka din räckvidd med dynamiska videor. Spela in ett enda introduktionsmeddelande, ange en webbadress och låt Weezly skapa en personlig video som kombinerar ditt meddelande med en rullande vy av en specifik webbplats. Denna funktion erbjuder oöverträffad personalisering, vilket gör varje kommunikation unikt skräddarsydd för mottagaren. Fördelar med att använda Weezly: Förbättrad effektivitet: Weezlys integrerade funktioner sparar tid och effektiviserar schemaläggning och kommunikationsprocesser, vilket gör att företag kan fokusera på tillväxt och kundservice. Ökat engagemang: Med personliga skärmsändningar, dynamiska videor och enkla schemaläggningsalternativ, ökar Weezly avsevärt engagemangsgraden och förvandlar potentiella kunder till kunder. Flexibilitet och anpassning: Oavsett om du planerar individuella möten, gruppsessioner eller vill förbättra din webbplats engagemang, kan Weezlys mångsidiga funktioner skräddarsys för att möta dina specifika behov. Innovativ kommunikation: Genom att kombinera videomeddelanden med schemaläggningsfunktioner sätter Weezly en ny standard för affärskommunikation och erbjuder ett mer personligt och effektivt sätt att få kontakt med kunder. Företag som har antagit Weezly rapporterar omvälvande resultat, inklusive: Upp till 50 % mindre tid som spenderas på att schemalägga möten. Över 70 % ökning i engagemang med dynamiskt och personligt videoinnehåll. Betydande ökning av konverteringsfrekvensen på grund av den strömlinjeformade schemaläggningsprocessen och förbättrade kommunikationsmetoder.