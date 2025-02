Programvara för affärsplanering - Mest populära apparna - Östtimor

Consolto

consolto.com

Consoltos hopp är att med sin SMB-fokuserade konferenslösning kan vem som helst erbjuda hög påverkan, en-mot-en digitala tjänster som är på nivå och till och med överskrida de som tillhandahålls av större organisationer. Problemet enligt Consolto.com, just nu kan du ställa in en VideoChat med en klient vara något av en besvärlig process med aktuella lösningar som Zoom, Skype eller Google Hangouts som inte byggdes för företags till klientscenarier. De kräver antingen: någon slags klientinstallation - Bummer. Användarnamn/lösenordsuppgifter - Var är det darn -lösenordet? Skicka en länk eller ett e -postmeddelande för att få kontakt med potentiella kunder - tråkiga. Lägger till kontakter - integritet någon? Lite till ingen backoffice -kapacitet. Hur ska man få något företag gjort? En annan viktig aspekt som är dåligt adresserad av dessa lösningar är deras förmåga att hantera sessionerna. Till exempel sparar Zoom inte texter från chattar, så viktiga anteckningar och insikter som skrivs under sessioner går förlorade. Dessa typer av lösningar gör det svårt att hantera försäljnings- eller konsultationssessioner. Consolto ser sin lösning som en VCRM-en VideoChat-baserad kundrelationshanteringsplattform som var utformad för att förbättra affärsinteraktioner. Det möjliggör anonym, kontaktlös (utan att utbyta kontaktuppgifter), friktionslösa (inga nedladdningar, inga referenser) realtidskommunikation via video. Deras produkt är tillgänglig antingen som en webbplatswidget eller en direktlänk aktiverad via en personlig sida. Consoltos enkla att installera lösning (bara en rad kod) använder en imponerande lista med hög påverkan för att hantera hantering av VideoChat Business Interactions (bara en rad) är en imponerande program som förenklar hanteringen av VideoChat Business -interaktioner att få en imponerande program som förenklar hanteringen av VideoChat Business -interaktioner, som förenklar hanteringen av VideoChat Business Interactions. Dessa funktioner inkluderar mötesplanering, fakturering i appen och betalningar, memos, sessionstranskription (kommer snart), CRM-liknande uppföljningsmeddelanden, klientanalys och ihållande meddelanden, för att bara nämna några.