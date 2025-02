Bugpilot

Bugpilot hjälper SaaS-team att bli av med användarvänliga buggar snabbare. Med Bugpilot får kundsupport och ingenjörer all information de behöver för att förstå, felsöka och fixa buggar på några sekunder. Tack vare vår AI-drivna autopilot kan även icke-tekniska personer förstå vad som är fel. ### Få **detaljerna** Kundsupport kan omedelbart förstå vad som händer på slutanvändarnas skärm, utan att ställa några frågor eller vänta på att de ska svara; tack vare Bugpilots Smart Session Recording får alla i teamet skärminspelningar och massor av tekniska detaljer när en användare startar en konversation med kundsupport. **Automatisera tråkiga uppgifter!** Om du och ditt team fortfarande manuellt fyller i felrapporteringsformulär, bråkar om saknade detaljer, har meningslösa "works on my computer"-konversationer och ber dina användare att skicka skärmdumpar till dig, då är Bugpilot något för dig . Bugpilot tillhandahåller en industristandardiserad rapport som alltid har allt du och ditt team behöver. ### Förstå vad som är fel på några sekunder Alla i teamet kan se vad som är fel bara genom att titta på en Bugpilot-rapport i 5 sekunder; vår AI-drivna autopilot belyser potentiella problem i sidan och användarens miljö; obskyra problem som orsakas av annonsblockerare, långsamma internetanslutningar, proxyservrar är ett minne blott. Allt på en sida: videoinspelning; tydliga steg för att reproducera; konsolloggar och nätverksaktivitet. ### Gör ditt team mer effektivt. Lägg mindre tid på buggar. Ingenjörer kan börja åtgärda problem direkt, med alla detaljer snyggt formaterade i ett standardformat för felrapporter. Ingen enskild detalj kommer någonsin att saknas igen: Ingenjörer sparar timmar av samtal och minskar fram och tillbaka med slutanvändare och kundsupport. Med Bugpilots flexibla API kan du samla in all ytterligare information du behöver, såsom applikationsversion, releasedatum och eventuell användarinformation.