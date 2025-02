Programvara för varumärkesskydd - Mest populära apparna - Tokelauöarna

Adthena

Adthena är en prisbelönt marknadsinformationsplattform för betald sökannonsering. Vår unika AI-teknik och maskininlärningsmodeller ger dig en tydlig bild av marknadsförändringar och alla rörelser dina rivaler gör i söklandskapet. Vilket innebär att du kan fatta välgrundade, strategiska beslut och få mer värde från din PPC-budget, från att maximera avkastningen på investeringen till att skydda ditt varumärke. Kraftfulla grejer. Och du kan inte få det någon annanstans. Samarbeta med oss ​​för att forma din betalda sökstrategi för framgång. UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDE: -- Best Software Innovation (Local View) - US Search Awards 2021 -- Best Search Software Tool (Local View) - US Search Awards 2021 -- Best Software Innovation (Local View) - UK Search Awards 2021 -- Best Användning av data (PPC) - Silver (Adthena x Staysure Insurance) - UK Search Awards 2021 - Best Use of Search - Finans (PPC) - Globalt Search Awards 2021