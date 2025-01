Mest Populära Nyligen tillagda Box Office-programvara - Mest populära apparna - Polen

Box office-mjukvara är en heltäckande evenemangshanteringslösning som underlättar biljettförsäljning, försäljning och hantering av deltagarlistor för liveevenemang. Eventarrangörer använder kassaprogramvara för att samla in registreringar, sälja biljetter och varor, ta emot donationer och hantera deltagarprofiler. Dessa produkter kan utnyttjas under och efter ett evenemang för att sälja biljetter på plats, checka in deltagare och analysera framgången för ett evenemang. Vissa kassaprogram innehåller också CRM-programvarufunktioner för att hantera kund- eller kundprofiler.