Bot-plattformar programvara - Mest populära apparna - Surinam

Floatbot

floatbot.ai

Floatbot är en SaaS-baserad, "no-code", end-to-end "Generative AI"-driven Conversational AI-plattform som hjälper Fintechs och Enterprises att automatisera kundsupport, öka kundupplevelsen och digital on-boarding genom AI-drivna chatbots och Voicebots. Dess DIY "No Code"-plattform som gör det möjligt att bygga hybridrobotar med avancerade Workflow-byggare och Conversational AI-verktyg. Floatbot är mottagare av Emerge50-priset på NPC [Nasscom Product Conclave] i 10 kategorier. Floatbot är topp 5 i SaaS-kategorin! IDC visar upp Floatbot som innovatör för bank- och finansiella tjänster i Indien [11 december 2019] Botar utvecklade i Floatbot kan lanseras i webbportal, mobilappar (iOS och Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot stöder även Tal till text och text till tal för Voicebots. Floatbot är integrerad med Contact Center för Voicebot. Floatbot är en hybridplattform, en av mycket få globalt, som tillåter utveckling av Omni-channel Chatbot och Voicebot inom några timmar, där en Fintech eller bank kan utveckla flera bots som kommer att engagera eller konversera med kunder över chatt- och röstkanaler, kl. olika faser av deras resa [Kundsupport, Lead validering, KYC-verifiering, Lös in lojalitetspoäng, Betalningspåminnelser, Feedback loop, Korsförsäljning/ Merförsäljningsprodukter, etc]. Floatbot tillåter användare att sömlöst växla mellan röst- och chattkanal och ändå behålla tidigare sessioner och sammanhang.