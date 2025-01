Bot-plattformar programvara - Mest populära apparna - Pakistan

My AskAI

My AskAI är din AI kundsupport chatbot, tillgänglig 24/7 för att ge omedelbara svar till dina kunder på din webbplats eller via e-post. Utbildad på ditt företags kunskap säkerställer din chatbot att dina kunder alltid har svar på sina frågor och kommer att skicka dem till ditt (mänskliga) team om det inte kan svara, vilket ger det bästa av två världar och ökar kundnöjdheten och behållningen. Ta reda på vilka dina vanliga problem eller frågor är på ett ögonblick med AI-insikter så att du kan lägga mindre tid på allmänna frågor och mer tid på att utveckla din produkt. Vi ser i genomsnitt att 79 % av konversationerna löses direkt av AI hos våra användare, vilket sparar tusentals timmars supporttid som kan spenderas på mer strategiska möjligheter. Minska dina supportförfrågningar med över 50 %, över en natt, med My AskAI.