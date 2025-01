Mest Populära Nyligen tillagda Programvara för botdetektering och begränsning - Mest populära apparna - Niue

Programvara för upptäckt och begränsning av bot hjälper företag att skydda sig mot obehörig botaktivitet och attacker. Botar kan användas för att störa webbplatser med DDoS-attacker, skrapa data eller utföra bedrägliga transaktioner. Dessa lösningar är utformade för att upptäcka botaktivitet, identifiera skadliga bots och blockera dem från att interagera med webbplatser, applikationer eller nätverk. Företag förlitar sig på dessa verktyg för att säkerställa att deras system förblir i drift under attacker och för att förhindra bots från att uppnå sina skadliga mål. Även om verktyg för upptäckt och begränsning av bot kan dela vissa funktioner med DDoS-skyddsprogram, erbjuder de ett bredare skydd genom att rikta in sig på en mängd olika botrelaterade aktiviteter istället för att fokusera på bara en typ av attack. På samma sätt, även om programvara för klickbedrägerier också har överlappande funktioner, riktar den sig specifikt mot och försvarar sig mot bedrägliga klick i annonsering med betala per klick (PPC), vilket bara är ett av många hot som botdetekterings- och begränsningsverktyg hanterar.