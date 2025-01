Faktureringsprogramvara - Mest populära apparna - Franska Polynesien

Bill.com

Bill.com är en leverantör av molnbaserad mjukvara som automatiserar back-office finansiella operationer för små och medelstora företag. Bill.com-plattformen förbinder företag med sina leverantörer och kunder för att hjälpa dem att hantera sina in- och utflöden av pengar. Toppkonkurrenter inkluderar Tipalti och YayPay. Bill.com samarbetar med de största amerikanska finansinstituten, över 70 % av de 100 främsta amerikanska redovisningsbyråerna, ledande redovisningsprogramvarupaket inklusive Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks och Xero, och är den föredragna leverantören av digitala betalningslösningar för CPA. com, det teknologiska dotterbolaget till American Institute of CPAs (AICPA). En vitmärkt, heltäckande plattform för automatisering av betalningar, Bill.com Connect erbjuds till finansinstitut som en del av deras ekosystem för enkel inloggning för företagsbanker. Nuvarande kunder inkluderar JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank och First National Bank of Omaha. Bank of America och PNC använder också Bill.com som en del av sina erbjudanden om betalningsteknik. Från och med 2019 har företaget kontor i San Jose, Kalifornien och Houston, Texas.