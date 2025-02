Fördelar Supportprogramvara - Mest populära apparna - Tchad

Compt

compt.io

Compt är den #1 förmånsstipendieprogramvaran som är helt anpassningsbar efter ditt företags behov, 100 % IRS-kompatibel och kan stödja globala team. Med Compt kan du enkelt erbjuda färdiga och skräddarsydda förmånsstipendier som gläder dina anställda utan den administrativa bördan det vanligtvis tar för att hantera en anställd förmån eller stipendieprogram. Välj bland 25 stora utgiftskategorier (t.ex. hälsa och välbefinnande, lärande och utveckling, måltid, mobiltelefon) och bjud in dina medarbetare att använda sina pengar, medan vår programvara hanterar resten. Compt håller dina anställda regelbundet uppdaterade om deras saldo och användningsinformation, upprätthåller full skatteefterlevnad och säkerställer att ditt HR-team har en central och lättanvänd plattform för att hantera förmåner som är inkluderande och flexibel för ditt företags unika behov. Förutom förmånsstipendier och spotbonusmöjligheter, erbjuder Compt ett kostnadshanteringsverktyg. Anställda kan skicka in utgifter och bifoga all nödvändig dokumentation i samma plattform, vilket gör det till en verkligt heltäckande lösning för ersättning till anställda. Compt grundades i januari 2018 och har sitt huvudkontor i Boston, MA. Läs mer på www.compt.io.