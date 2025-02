Programvara för bakgrundskontroll - Mest populära apparna - Tchad

Paycom

paycom.com

I 25 år har Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) förenklat företag och deras anställdas liv genom lättanvänd HR- och löneteknik för att ge transparens genom direkt tillgång till deras data. Och tack vare sin branschförsta lösning, Beti®, gör anställda nu sin egen löneräkning och vägleds att hitta och åtgärda kostsamma fel innan löneuppgiften skickas. Från introduktion och registrering av förmåner till talanghantering och mer, Paycoms programvara effektiviserar processer, driver effektivitet och ger anställda makt över sin egen HR-information, allt i en enda app. Paycom är nationellt erkänd för sin teknik och arbetsplatskultur och kan nu betjäna företag av alla storlekar i USA och internationellt. Paycom leder den digitala transformationen på den amerikanska arbetsplatsen. Vårt engagemang för vår kultur och våra värderingar ledde till att vi blev utnämnda till ett av världens mest innovativa företag av Fast Company, en av Newsweeks America's Greatest Workplaces och bästa arbetsgivare i USA av Top Workplaces. Paycom har cirka 36 820 kunder över hela USA (per den 31 december 2023), en ökning med 1 % från föregående år. Den 15 april 2014 blev Paycom ett publikt bolag med sina aktier som öppnade för handel på New York Stock Exchange under tickersymbolen PAYC. I början av 2020 gick företaget med i S&P 500.