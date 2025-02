Automationstestning - Mest populära apparna - Tokelauöarna

QATTS

qatts.com

En nästa generations testautomatiseringsprogramvara byggd för företag. " Leverera snabbare, maximera din testtäckning och få maximal ROI från din testautomatisering med QATTS - Industry's Most Comprehensive End-to-End Test Automation Platform. Vi är en enda destination för alla testautomationsbehov. Funktioner hos QATTS inkluderar: Datadriven strategi - Vårt verktyg tillhandahåller strategier som är datadrivna One Stop Automation - Din One Stop-lösning för automationstestning Funktionstestning - Med QATTS uppnår du funktionstestning API-testning - QATTS stöder api-testning Test Data Management - Du kan hantera ditt test data från verktyget Agile- CI/CD Integration - Vårt verktyg är integrerat med CI/CD Databas Testing - Du kan utföra Databas Testing Real Time Insights - Insikterna är realtids Web Interface - Web Interface för enkel åtkomst Flexibel exekvering - Exekveringen kommer vara flexibel även utan djup kunskap om kodning Low Code Automation - Automation med vårt verktyg kräver minsta möjliga kod Multi-branch Support