Programvara för automatisk uppringning - Mest populära apparna - S:t Helena

Styr ditt företag och bana vägen för optimerad kommunikation med Squaretalk, en global interaktiv affärskommunikationsplattform. Att skapa en intelligent, enhetlig plattform för våra kunder är målet för alla i vårt team, och medan Squaretalk tillhandahåller ett sammankopplat ekosystem för affärskommunikation kan vi också tillhandahålla individuella lösningar. Axiom är vår fullfjädrade molnväxel. Integrerat med några av världens ledande CRM:er ger Axiom kommunikationscenter de verktyg de behöver för att tillhandahålla personlig service till kunder över hela världen. Ring samtal med ett enda klick, hantera samtalstrafik direkt från ditt CRM. Visa samtalsinformation och köphistorik under varje samtal, spela in alla samtal och länka dem till ditt CRM. Axiom tillhandahåller också omfattande funktioner för administratörer att övervaka samtal och agenter i realtid, viska råd till agenter eller ta över samtal om det behövs. Matrix predictive dialer stöder obegränsat antal agenter för så lite som 25 $ per användare. Med anpassade Manager- och Agent-gränssnitt och instrumentpaneler i realtid kan Matrix hantera upp till 1000 kanaler samtidigt. Matrix från Squaretalk är integrerad med alla dina verktyg för att generera potentiella kunder, inklusive målsidor, CRM, affiliate-sajter och listor. Matrix sammanfattar dina leads och kontakter och förbereder dem för kontakt genom att upptäcka aktiva telefonnummer och optimera för tidszoner. Genom att använda mycket konfigurerbara kampanjer ringer man upp potentiella kunder på ett sätt som bäst passar marknadsföringsinsatsernas behov. Krossa dina kampanjer och förbättra samtalstiden med upp till 400 %! Du har aldrig sett en sådan här uppringare. Express är en flerkanalig meddelandelösning som ger ännu fler sätt att få kontakt med kunder och säkerställa att våra kunder aldrig missar en möjlighet att fortsätta en konversation, lösa ett problem eller ge snabb support. Express, gör det möjligt för företag och kontaktcenter att ansluta till kunder var de än är, genom vilken enhet som helst, på deras föredragna plattform. Från och med SMS kommer plattformen snart att innehålla WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram och WeChat. Lodjur. Ett integreringslager utan kod i realtid som gör det möjligt för organisationer att sömlöst knyta ihop alla sina affärskommunikationsplattformar och verktyg. Lynx kräver ingen specialistkunskap eller utvecklingstid och ger kontaktcenter och BPO:er kraft genom att göra det lika enkelt att integrera och automatisera komplexa kommunikationssystem som att använda en app. Genom Lynx kommer våra kunder att ha flexibiliteten att lämna anbud på nästan vilket kontrakt de vill eftersom Lynx ger säker åtkomst till över 100 affärsappar, transparent dataöverföring och optimering av personalstyrkan. Det är en stor vinst för BPOs.