CareAR

carear.com

Med CareAR kan du uppnå snabbare problemlösning, minska antalet utskick och förbättra kundnöjdhetspoängen. Vår Service Experience Management-plattform (SXM) tillhandahåller fjärrsupport för AR och självstyrda instruktioner till kunder och serviceledningsteam, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen för kunder, anställda och fältpersonal. Fördelar: • Snabbare tid till lösning: Få omedelbar visuell kontext – ägna tid åt att lösa problemet kontra att bedöma situationen • Högre förstagångsfixeringshastigheter: Få snabbare upplösning med hjälp av annoteringsverktygslådan • DeflectCostly Dispatches: Öka fjärrupplösningar och minska onödiga utskick genom visuell hjälp och vägledning • Kunskapsöverföring: Minska din kompetensklyfta och gör experter mer tillgängliga för yngre fältresurser eller entreprenörer • Kundupplevelse: Öka kundnöjdheten och NPS genom oöverträffad kvalitet, service och kapacitet • Minska ditt koldioxidavtryck: Eliminera eller minska lastbilsrullningar för att uppnå problemlösning samtidigt som du sänker ditt koldioxidavtryck och sparar pengar • Självlösningsupplevelser: Öka effektiviteten i självlösningen för kunder och anställda med steg-för-steg visuell riktning för AR inom varje användares enhet. CareAR Assist är det ultimata verktyget för serviceledningsteam som vill ge snabbare och effektivare problemlösning, minska stilleståndstiden och avsevärt spara på rese- och transportkostnader. CareAR Instruct tillhandahåller detaljerade steg-för-steg-instruktioner för kunder och tekniker, vilket ger dem möjlighet att själva lösa problem som leder till förbättrad förstagångsfixfrekvens, minskade kundtjänstsamtal och ökad efterlevnad av procedurer. CareAR Experience build gör det möjligt för alla företagsanvändare att skapa uppslukande AR- och AI-drivna digitala arbetsinstruktioner genom ett peka-och-klick-gränssnitt utan kod. Nyckelfunktioner • Flerpartssamarbete: Samarbeta med så många teammedlemmar du vill i realtid för att lösa problem på distans, med hjälp av live-videoflöden i högupplöst format. • AR-anteckningsverktyg: Använd CareARs branschledande AR-anteckningsverktygslåda för att kommentera livevideoflöden och delade bilder, vilket ger detaljerad visuell vägledning för att snabbt lösa problem. • Self-Solve-instruktioner: Leverera rika självstyrda steg-för-steg-instruktioner för att vägleda kunder och tekniker genom installationsprocedurer, rutinunderhåll, felsökningsguider och reparationer. • Experience Builder: Skapa snabbt upplevelser som innehåller med den kodfria peka-och-klicka Experience Builder. Använd 3D-innehåll, video, bilder och text för lätta att följa instruktioner för att ge kunder och tekniker självbetjäning. • Integrerad sökning: Förbättra användarnas åtkomst till information genom att tillhandahålla sökfunktioner direkt i en självlösningsupplevelse. • Visuell verifiering: Använd AI-driven objekt- och tillståndsdetektering med bildigenkänning för att driva efterlevnad av procedurer och säkerställa att uppgifter utförs korrekt och säkert. • Omedelbar kunskapsdelning: Publicera digitala arbetsinstruktioner direkt och lättillgängliga via länk, QR-kod eller via CareAR-mobilappen. • Rich Analytics och Dashboards: Få djupare insikter i hur team löser fältproblem med hjälp av CareARs detaljerade instrumentpaneler och analyser, tillgängliga för administratörer, chefer och teamledare. • Undersökningar: Använd CareARs enkätbyggare för att instrumentera nyckelprestandaindikatorer som är viktiga för din organisation och samla in strukturerad feedback från kunder och tekniker för snabb iteration. • Sann ROI: Utnyttja data som gjorts tillgängliga av CareAR för att bestämma avkastningen på investeringen i termer av förbättrad prestanda, ökad utskick, minskade upplösningstider, minskade lastbilsrullningar/på platsbesök och förbättrad förstagångsfixeringsfrekvens. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow är kompatibel med ServiceNow CSM, FSM och ITSM • Salesforce: CareAR för Salesforce är kompatibel med CareAR i Salesforce Service Cloud och Field Service Management • API: Integrera CareAR i din egen kundtjänst eller fälttjänsthanteringsapplikation enkelt via webb-API