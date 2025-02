Augmented Reality (AR) SDK-programvara - Mest populära apparna - Sydsudan

Vectary

vectary.com

Vectary är en plattform för att bygga interaktiva 3D-designer som inspirerar, utbildar och löser problem. Inga nedladdningar, ingen kod - allt i webbläsaren. Ett mycket funktionellt och förbättrat 3D-arbetsflöde för att koppla ihop prickarna mellan idéer, processer och människor. Under ledning av två entreprenörer, Michal Koor, som också är industridesigner och Pavol Sovis, prisbelönt mjukvaruutvecklare, har Vectary fått seed round-investeringar 2016 från Blue Yard Capital och från EQT Vectures 2020. Bygg uppslukande upplevelser för den verkliga världen. Publicera 3D- och Augmented Reality-innehåll på vilken webbplats som helst, på alla plattformar med Vectary Web AR och ett fullt utrustat 3D-designverktyg. Samarbeta i projekt som ett team online. ONLINE Tillgänglig från var som helst, när som helst - varje modell skapas i webbläsaren och sparas i molnet, under ditt företagskonto. LÄTT ANVÄNDA VERKTYG Med ett förenklat användargränssnitt riktar sig VECTARY till användargrupper som vill komma in i 3D-design och förväntar sig professionella resultat snabbt. BIBLIOTEK MED MILJONER TILLGÅNGAR Gratis 3D-scener, modeller och material, så att du inte behöver börja om från början. Sätt ihop din första scen bara genom att dra och släppa och få en realistisk bild på några minuter. FOTOREALISTISK RENDERING Fotorealistisk rendering - Vectary Photon låter dig se sökvägsspårade, fysiskt baserade renderingsutdata i webbläsaren, utan att behöva spendera dagar på att lära dig hur du gör rätt inställningar. WEB AR VISARE OCH KONFIGURATÖR Förhandsgranska din design direkt i Augmented Reality eller bädda in din 3D-modell på webbplatsen lika enkelt som YouTube-video. Skapa interaktiva 3D-konfiguratorer med anpassade material, animationer och former tack vare Vectary Viewer API. Ingen extra appinstallation behövs för AR-förhandsgranskningen. SAMARBETE Vectary-filer är endast online, så hela teamet ser alltid den senaste versionen, kan ge feedback med 3D-kommentarer eller kan fortsätta i kollegans arbete. Hantera allt i en Google Drive-liknande instrumentpanel. IMPORT OCH EXPORT Importera och konvertera mer än 60 3D-filformat, inklusive CAD-filer, exportera till AR-klara filer på några sekunder. Vectary export stöder USDZ, GLTF och mer. Optimera din geometri i processen med Vectary 3D-redigeringsverktyg. SKISS OCH FIGMA PLUGIN Anpassade 3D-mockups och element för Figma och Sketch - Använd 3D-mockups och element i ditt favoritverktyg. Ställ in vilken vy du vill. Skapa dina egna mockups och 3D-element.