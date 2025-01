Augmented Reality (AR) SDK-programvara - Mest populära apparna - Papua Nya Guinea

CLDXR

cldxr.com

CLDXR är en Extended Reality Cloud Asset Management & Self-Serving Publishing Platform för B2B-användare. Den samlar olika AR/VR-teknologier som AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR, men även ARKit/ARCore för Android & iOS-applikationer och underlättar åtkomst via ett enhetligt webbgränssnitt utan ytterligare utvecklingsinsatser. Via samma webbgränssnitt kan användare hantera sina innehållstillgångar, skapa projekt och tilldela teammedlemmar till motsvarande projekt. Automatisk generering av QR-koder, länkhantering och omfattande statistik är också integrerade. Vi tillhandahåller gärna vår teknik inklusive konsultation som en företagslösning, eller agerar lösningsleverantör för kreativa och digitala byråer som inte kan eller vill göra IT-utvecklingen själva, men ändå vill erbjuda sina kunder innovativa lösningar. CLDXR erbjuder 3 prisplaner - Entreprenör, Small Business och Enterprise