Augmented Reality (AR) SDK-programvara - Mest populära apparna - Nigeria

CLDXR

cldxr.com

CLDXR är en Extended Reality Cloud Asset Management & Self-Serving Publishing Platform för B2B-användare. Den samlar olika AR/VR-teknologier som AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR, men även ARKit/ARCore för Android & iOS-applikationer och underlättar åtkomst via ett enhetligt webbgränssnitt utan ...