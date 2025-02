Leverantörer av revisionstjänster - Mest populära apparna - Tchad

Perkins & Co

Perkins & Co grundades 1986 som ett alternativ till stora nationella revisionsbyråer samtidigt som de fokuserade på affärsbehoven hos regionens närstående företag. Med kontor i Portland, Oregon och Vancouver, Washington, är Perkins specialiserat på många branscher, inklusive tillverkning, grossistdistribution, fastigheter, konstruktion, professionella och kreativa tjänster, teknik, mat och dryck, bilhandlare och ideella organisationer. Perkins, en 10-årig mottagare av ClearlyRated's Best of Accounting™-pris för utmärkt kundservice, ett 16-årigt Portland Business Journal's Most Admired Company, ett majoritetsägt företag och ett av områdets mest mångsidiga redovisningsfirmor, Perkins är stolt över att stå ut. ut från mängden. Ring oss idag för att lära dig mer om Perkins skillnad!