Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere är ett privatägt företag med huvudkontor i San Francisco, Kalifornien. Företaget, som grundades i april 2007, är en onlinetjänst för klassrumsrespons och publikresponssystem. Poll Everywheres produkt gör det möjligt för publik och klassrum i över 100 länder att använda mobiltelefoner, och därigenom "plotta in föråldrad" av egenutvecklade hårdvarusvarsenheter, även kända som klickare. Företaget samlade in 20 000 $ i riskfinansiering från Y Combinator 2008.